Cháy nhà dân khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 26/10, Trực ban Công an xã Vĩnh Thịnh nhận được tin báo của ông Huỳnh Văn Liên (thành viên Tổ an ninh, trật tự thôn Vĩnh Thái) về việc nhà ông Huỳnh Quảng (sinh năm 1945, trú tại địa phương) xảy ra cháy lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã và Công an xã Vĩnh Thịnh trực tiếp chỉ huy lực lượng phối hợp với người dân đến hiện trường.

Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong nhà và phát hiện ông Huỳnh Tiến Lực (sinh năm 1983) và cháu H.G.B (sinh năm 2013) cùng trú tại thôn Vĩnh Thái đã tử vong trong phòng ngủ. Hai người bị thương là: ông Huỳnh Quảng và bà Nguyễn Thị Hảo (sinh năm 1949) được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh cấp cứu.

Ngay sau vụ việc, UBND xã Vĩnh Thịnh đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo Công an tỉnh Gia Lai để phối hợp xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.