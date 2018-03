Cháy nhà cấp 4 lúc nửa đêm, người đàn ông tử vong trên giường

Ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà cấp 4 lúc nửa đêm khiến một người đàn ông không kịp chạy ra ngoài, tử vong ngay trên giường.

Ngày 28/3, đại tá Đỗ Quang Trung, Trưởng Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng, cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các lực lượng chức năng có liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy vừa xảy ra trên địa bàn khiến một nạn nhân tử vong.

Rất đông người dân có mặt tại ngôi nhà nơi xảy ra hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h cùng ngày, tại nhà riêng của anh Vũ Văn H. (SN 1982, trú tại xóm Tây, thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương) đã xảy ra hỏa hoạn. Vào thời điểm này, anh H. đang ngủ trong nhà.

Mẹ anh H. là người phát hiện ra ngọn lửa bùng lên nên hô hoán hàng xóm dập lửa. Rất đông người dân tới trợ giúp, đồng thời gọi lực lượng Cảnh sát PCCC.

Ít phút sau, 2 xe cứu hỏa của Cảnh sát PCCC Hải Phòng được điều tới hiện trường để tổ chức dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng tiến vào ngôi nhà thì đồ đạc trong nhà đã bị cháy hết, anh H. đã tử vong trên giường.

Qua xác định, ngôi nhà bị cháy là nhà cấp 4, đã cũ. Lửa cháy chủ yếu bên trong, mặt ngoài các bức tường chỉ bị ám khói, đen từng mảng. Anh H. chưa lập gia đình, sống cùng mẹ già, gia cảnh thuộc diện khó khăn.

Theo đại tá Trung, hện tại, cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân.

Khải Phong