Cháy nhà 5 tầng ở Nguyễn Trãi (Hà Nội), 5 người mắc kẹt may mắn thoát nạn

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào 0h35 ngày 24/10, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở số 261 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.

Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 được điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát từ tầng 1, tỏa nhiều khói và khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người đã hít phải khói và hoảng loạn chạy lên các tầng trên.

Đám cháy nhà 5 tầng tại Nguyễn Trãi (Hà Nội) được dập tắt nhanh chóng, 5 người mắc kẹt được cứu và hướng dẫn thoát nạn an toàn.

Trước tình hình đó, chỉ huy chữa cháy yêu cầu cán bộ, chiến sĩ sử dụng máy cắt chuyên dụng phá cửa cuốn để tiếp cận đám cháy từ cửa chính. Một mũi cứu nạn sử dụng thiết bị thở triển khai tìm kiếm, đưa người mắc kẹt ra ngoài; mũi còn lại tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan lên các tầng phía trên và nhà liền kề, đồng thời triển khai thoát khói.

Sau khoảng 6 phút nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến khoảng 0h41 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã cứu và hướng dẫn 5 người mắc kẹt đến vị trí an toàn, sơ cấp cứu ban đầu và bàn giao cho lực lượng y tế.

Quá trình xử lý vụ cháy có sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương, Công an phường và người dân.

Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích xây dựng khoảng 45m² mỗi sàn, quy mô 5 tầng. Thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.