Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội lúc rạng sáng, cảnh sát giải cứu 3 người mắc kẹt

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 4h15 ngày 21/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 23, ngõ 132 Hoa Bằng, phường Yên Hòa.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 và số 11 khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Qua xác định ban đầu, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có quy mô 5 tầng, diện tích khoảng 45m² mỗi sàn. Đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 1, nơi có nhiều đồ dùng sinh hoạt dễ bắt lửa, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, sinh ra lượng lớn khói và khí độc, đe dọa an toàn của những người bên trong.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, 10 người đã kịp thời tự thoát ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà.

Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng phá cửa, tiếp cận khu vực có người mắc kẹt và đưa cả 3 người ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Song song với công tác cứu người, các cán bộ, chiến sĩ triển khai đội hình chữa cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan lên các tầng phía trên, đồng thời tiếp tục tìm kiếm, rà soát để bảo đảm không còn người mắc kẹt.

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.