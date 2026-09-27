Cháy nhà 5 tầng, công an cứu 2 người mắc kẹt

Khoảng 5h12 ngày 27/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà dân số 263, ngõ 42 phố Thịnh Liệt, phường Hoàng Mai.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã điều động 2 xe chữa cháy và 1 xe máy chữa cháy thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Khu vực số 12 phối hợp cùng Phân đội Linh Đàm khẩn trương đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đ.T.

Ngôi nhà xảy ra cháy cao 5 tầng và 1 tum, diện tích khoảng 30m² mỗi sàn. Ngọn lửa xuất phát từ tầng 1 – nơi chứa nhiều vật dụng dễ cháy khiến đám cháy bùng phát và lan nhanh. Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ tầng 1 và có nhiều khói, khí độc bốc lên các tầng trên, gây nhiều khó khăn cho công tác trinh sát, tiếp cận. Qua nắm tình hình nhanh, Cảnh sát xác định vẫn còn người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương trinh sát tìm kiếm, đồng thời cử cán bộ chiến sĩ tiếp cận qua tầng tum của nhà liền kề, phối hợp cùng người dân đưa 2 người thoát ra ngoài an toàn.

Đội hình chữa cháy triển khai 2 mũi lăng B phun nước dập lửa, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận. Cùng lúc đó, các chiến sĩ mang bình thở và thiết bị bảo hộ chuyên dụng tiến sâu lên các tầng trên để tiếp tục rà soát.

Hình ảnh người dân được lực lượng chữa cháy đưa đến nơi an toàn. Ảnh: Đ.T.

Đến 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân đưa 2 nạn nhân ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe, đồng thời bảo vệ toàn bộ tài sản tại các tầng phía trên.

Trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC đến nơi, 4 người dân trong nhà đã chủ động thoát ra ngoài qua lối thoát nạn khẩn cấp.

Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các hộ gia đình cần chủ động rà soát, trang bị lối thoát nạn an toàn phù hợp với thực tế nhà, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt và trang bị đầy đủ phương tiện PCCC cần thiết. Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, người dân cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng thoát nạn theo đường an toàn và gọi ngay cho lực lượng PCCC qua số tổng đài 114.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.