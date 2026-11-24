Theo thông tin trên báo Vietnamnet, vụ cháy xảy ra khoảng 14h24 ngày 24/11, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại nhà số 62 Hàng Thiếc (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời điểm xảy ra sự việc, người dân phát hiện khói bốc ra từ khu vực tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà. Ngay sau đó, lửa bùng lên và lan lên các tầng cao, khói bốc nghi ngút.

Nhiều người hô hoán, thông báo cho những người bên trong nhanh chóng thoát ra ngoài.

"Thời điểm cháy có khoảng 3-4 người trong nhà và thoát ra ngoài an toàn", một nhân chứng kể lại trên báo Tiền Phong.

Hiện trường vụ cháy tại Hàng Thiếc. Ảnh: báo Vietnamnet

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua xác minh, ngôi nhà cao 4 tầng, tầng 1 được sử dụng làm cửa hàng kinh doanh. Khu vực xảy ra cháy rộng khoảng 20m2.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Quỳnh Chi(theo Vietnamnet, Tiền Phong)