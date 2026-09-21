Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội, 5 người mắc kẹt được cảnh sát cứu
Ngôi nhà 4 tầng trên phố Trần Vỹ (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy, khói đen bao trùm. Cảnh sát PCCC nhanh chóng tiếp cận, cứu 5 người mắc kẹt đưa đi cấp cứu.
Khoảng 8h45 ngày 21/9, hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng số 24 phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.
Thời điểm trên, người dân phát hiện khói đen dày đặc bốc ra từ ngôi nhà. Những người bên trong chạy ra ngoài hô hoán.
Nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm người mắc kẹt.
Đến khoảng 9h25, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng cứu được 5 người và đưa đến Bệnh viện 198 cấp cứu.
Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn được xác định là cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chay-nha-4-tang-o-ha-noi-canh-sat-cuu-5-nguoi-mac-ket-2557211.html