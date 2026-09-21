Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội, 5 người mắc kẹt được cảnh sát cứu

Khoảng 8h45 ngày 21/9, hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng số 24 phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Thời điểm trên, người dân phát hiện khói đen dày đặc bốc ra từ ngôi nhà. Những người bên trong chạy ra ngoài hô hoán.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Đình Hiếu

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại đám cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Ảnh: Đình Hiếu

Nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm người mắc kẹt.

Đến khoảng 9h25, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng cứu được 5 người và đưa đến Bệnh viện 198 cấp cứu.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Đình Hiếu

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn được xác định là cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.