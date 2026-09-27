Cháy nhà 3 tầng trong ngõ 109 Âu Cơ, Hà Nội

Ngõ 109 Âu Cơ nơi xảy ra hỏa hoạn.

Theo người dân, vào khoảng hơn 19h cùng ngày, họ phát hiện có cháy tại nhà số 17 ngõ 109 đường Âu Cơ (Hà Nội). Ngôi nhà cao 3 tầng, 1 tum.

Lúc này, người dân hô hoán thông báo cho nhau biết. Một số người dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành.

"Lửa bùng phát từ khu vực bếp tầng 1 ngôi nhà. Khói đen bốc ra ngoài dày đặc khiến mọi người khó thở", một người phụ nữ sống ở đối diện cho biết.

Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm trong ngõ nhỏ.

Không lâu sau đó, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tài sản thiệt hại đang được thống kê.

Khu vực nơi xảy ra hỏa hoạn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.