Khoảng 6h40, khói đen bất ngờ bốc cao từ sân thượng căn nhà 1 trệt, 2 lầu trên đường Trần Quang Khải. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực mái che có nhiều cây xanh và vật dụng.

Phát hiện hỏa hoạn, những người bên trong căn nhà kịp thời thoát xuống đường an toàn. Người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini tiếp cận dập lửa nhưng bất thành do đám cháy ở vị trí cao.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TK

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM điều động 7 xe chuyên dụng cùng 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc hai đội chữa cháy khu vực đến hiện trường.

Cảnh sát triển khai xe thang tiếp cận từ trên cao, đồng thời tổ chức nhiều mũi phun nước để khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các nhà cao tầng liền kề. Một đoạn đường Trần Quang Khải được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy.

Đường Trần Quang Khải bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy. Ảnh: TK

Cảnh sát PCCC triển khai xe thang tiếp cận sân thượng căn nhà, phun nước khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các công trình liền kề. Ảnh: TK

Đến khoảng 7h, hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

Theo cơ quan chức năng, căn nhà có tổng diện tích sàn 198m². Đám cháy thiêu rụi khoảng 16m² khu vực sân thượng, lực lượng chữa cháy bảo vệ an toàn phần diện tích còn lại và các công trình lân cận.

Vụ cháy không gây thương vong, nhiều tài sản trên sân thượng bị hư hỏng. Nguyên nhân đang được điều tra.