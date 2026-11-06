Cháy nhà 3 tầng ở Hải Phòng, cảnh sát giải cứu cụ ông 75 tuổi mắc kẹt giữa biển lửa

Theo tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 7h34 ngày 6/11, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng trên đường Hai Bà Trưng, phường Lê Chân, TP Hải Phòng. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời tiếp cận, giải cứu chủ nhà đang mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, chữa cháy.

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, đám cháy bùng phát tại căn nhà 3 tầng, diện tích khoảng 26m². Bên trong nhà chứa nhiều rác và phế liệu do gia đình thu gom.

Trước đó, Công an phường Lê Chân, lực lượng dân phòng và người dân xung quanh đã tìm cách phá cửa, sử dụng bình chữa cháy cầm tay để dập lửa nhưng không thành công. Đáng chú ý, bên trong tầng 1 có tiếng người kêu cứu.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 cứu kịp thời cứu ông Đ.M.B ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn. Ảnh: CACC.

Trước tình huống khẩn cấp, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 lập tức triển khai 3 mũi tiếp cận. Trong đó, một tổ gồm 3 cán bộ, chiến sĩ mang bình khí nén, đeo mặt nạ cách ly tiến vào bên trong để trinh sát và tìm kiếm người mắc kẹt.

Một mũi khác triển khai 2 lăng B tập trung dập lửa tại tầng 1. Mũi còn lại tiếp cận phía sau căn nhà và tầng 3, tổ chức phá cửa để thoát khói, đồng thời tạo lối tiếp cận phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn.

Công an phường Lê Chân phối hợp cứu người bị nạn. Ảnh: CA.

Sau quá trình triển khai, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn không để lửa lan sang các nhà lân cận. Đặc biệt, chủ nhà là ông Đ.M.B (SN 1951) được cứu và đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.

Sau vụ việc, ông Đ.M.B đã gửi thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an phường Lê Chân vì đã kịp thời cứu giúp.