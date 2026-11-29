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Tối 29/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh thiết bị chiếu sáng trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bị ảnh hưởng.

Trao đổi với PV VietNamNet tối cùng ngày, ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại một cửa hàng kinh doanh thiết bị chiếu sáng.

Theo ông Thanh, đám cháy bùng phát vào khoảng hơn 20h cùng ngày tại một ngôi nhà trên đường Lê Lợi. Công trình này được chia thành nhiều khu vực, khối kinh doanh khác nhau.

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh thiết bị chiếu sáng trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai phương án chữa cháy và ngăn đám cháy lan rộng. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho xe chữa cháy và các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 21h55 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tổn thất chủ yếu là tài sản. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại cụ thể hiện đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.