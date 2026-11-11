Cháy lớn trong đêm tại cửa hàng kinh doanh xe trên đường Hà Nội

Khu nhà 4 tầng tại số 19 Hà Nội sau khi bị hỏa hoạn. Ảnh: S.Thùy

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 11.11, người dân ở khu vực đường Hà Nội bất ngờ phát hiện ngọn lửa bốc lên phía khu vực nhà số 19 Hà Nội. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan và bao trùm căn nhà và khu nhà cạnh bên.

Nhận được tin báo xảy ra hoả hoạn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế đã huy động nhiều xe chữa cháy và các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cứu hỏa.

Lực lượng PCCC và CNCH Công an TP. Huế dập lửa, khống chế đám cháy. Ảnh: V.D

Đến hơn 2 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không có thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy.

Tại hiện trường vụ cháy, nhiều vật dụng, thiết bị đã bị thiêu rụi. Ảnh: S.Thùy

Được biết, tại các khu nhà này là cửa hàng kinh doanh xe máy và cơ sở thẩm mỹ. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên địa bàn TP. Huế đang có mưa.

Tại hiện trường, khu nhà 4 tầng bị cháy gây hư hại, nhiều vật dụng, thiết bị đã bị thiêu rụi.