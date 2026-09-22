Cháy lớn trên phố Tam Trinh, cứu 2 người

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, 0h59 ngày 22/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh cao 5 tầng, diện tích xây dựng khoảng 120m2, ở số 28-NV1-3 Gelexia 885 Tam Trinh, phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Công trình bị cháy là nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Ảnh: CACC.

Nhận được thông tin đơn vị đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 12 khẩn trương đến hiện trường.

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, đám cháy đang diễn biến phức tạp, lửa bao trùm một phần tầng 1 với nhiều vật dụng dễ bắt cháy, trong khi ngọn lửa cháy lan nhanh và khói khí độc bốc lên các tầng trên, nơi chủ nhà đang mắc kẹt ở tầng 5.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận tổ chức chữa cháy. Ảnh: CACC.

Trước tình thế nguy cấp vào đêm muộn, Chỉ huy chữa cháy đã lập tức chỉ đạo tổ chức trinh sát, hướng dẫn người dân thoát nạn và triển khai hai mũi lăng B tiếp cận trực tiếp khu vực hỏa hoạn để phun nước dập lửa, ngăn cháy lan. Đồng thời, lực lượng chữa cháy linh hoạt khai thác nguồn nước tại chỗ, phối hợp cùng Công an phường và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở để phong tỏa, bảo đảm an ninh xung quanh.

Nhờ tinh thần khẩn trương và chiến thuật hợp lý, đến 1h06 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn an toàn cho 2 người trong nhà thoát qua ban công sang nhà liền kề, đồng thời bảo vệ trọn vẹn tài sản ở các tầng phía trên.

Đám cháy thiêu rụi đồ dùng vật dụng tại tầng 1. Ảnh: CACC.

Thống kê ban đầu xác định diện tích cháy khoảng 20m2, vụ việc không gây thiệt hại về người; hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.