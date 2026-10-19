Cháy lớn trên địa bàn phường Đại Mỗ, Hà Nội

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 hôm nay, 19/10, người dân phát hiện lửa bùng phát tại khu nhà xưởng tạm ở cuối ngõ 67 Phùng Khoang, phía sau chung cư An Lạc, phường Đại Mỗ.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo cột khói đen lớn bốc cao. Từ các tuyến đường Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Đại lộ Thăng Long và nhiều khu vực cách hiện trường nhiều cây số, người dân có thể quan sát thấy cột khói.

Một số nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ trước khi phát hiện đám cháy. (Ảnh: Bnews).

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội điều động 5 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Đại Mỗ triển khai chữa cháy, khoanh vùng và ngăn lửa lan sang khu vực xung quanh.

Lực lượng chức năng tổ chức phun nước từ nhiều hướng. Một số người dân cũng di chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Đến khoảng 8h30, đám cháy cơ bản được khống chế và sau đó được dập tắt. Theo ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Đến khoảng 8h30 đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong về người

Khu vực xảy ra hỏa hoạn gồm các công trình tạm quây tôn, trong đó có kho, xưởng và dãy nhà trọ tự phát, nằm sát hồ điều hòa phía sau chung cư An Lạc. Xung quanh khu vực này có nhiều bãi gửi ô tô, khu chung cư, nhà trọ của sinh viên và người lao động.

Thông tin tới báo chí, lãnh đạo Đảng ủy phường Đại Mỗ cho biết nơi xảy ra cháy là khu lán tạm mới được dựng lên, kết cấu chủ yếu bằng tôn và “có dấu hiệu lấn chiếm đất dự án”. Tại hiện trường, lực lượng thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế cùng máy xúc cũng có mặt để triển khai công việc.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.