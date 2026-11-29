Khoảng 0h30, lửa bùng lên tại khu vực cung thánh nhà thờ giáo xứ Nam Trực, sau đó lan sang 5 gian khác. Nhiều người dân địa phương tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Theo nhân chứng, ngọn lửa bốc cao hàng chục mét, thiêu rụi nhiều thiết bị, bàn ghế trong nhà thờ.

Lửa bốc cao tại nhiều gian nhà thờ.

Công an tỉnh Ninh Bình điều hai xe chữa cháy cùng 17 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với công an, lực lượng quân sự, dân quân tự vệ xã và người dân dập lửa.

Đến khoảng 1h30, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Theo ông Tuấn Văn Thuận, Phó chủ tịch UBND xã Nam Minh thì nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện.

Tại hiện trường, hàng trăm m2 mái ngói nhà thờ đổ sập, khu vực cung thánh bị thiệt hại nặng nhất. Bàn thờ cùng nhiều vật dụng cháy đen, phần trần hư hỏng, để lộ kết cấu mái và khung đỡ. Tro bụi, gạch ngói vỡ vương vãi trên nền nhà và các bậc thềm. Các bức tường loang lổ, hai hàng cột lớn hai bên ám khói.

Nhà thờ giáo xứ Nam Trực bị hư hại sau vụ cháy.

Giáo xứ Nam Trực thuộc Giáo phận Bùi Chu, hình thành từ khoảng năm 1800, ban đầu là giáo họ thuộc giáo xứ Thạch Bi. Nhà thờ được xây dựng năm 1913, nhận Đức Mẹ Mân Côi làm quan thầy. Năm 1930, giáo xứ Nam Trực được thành lập.