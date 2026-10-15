Cháy lớn tại xưởng phế liệu ở Phú Thọ

Đám cháy bùng phát dữ dội tại xưởng phế liệu ở thôn Xuân Mới, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo thông tin ban đầu, xưởng phế liệu có diện tích khoảng 2.000 m², nằm sát một trạm trộn bê tông chứa nhiều loại phế liệu như ni lông, nhựa, thùng phi và các vật liệu khác. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện đến hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan.

Hiện trường vụ cháy xưởng phế liệu rộng khoảng 2.000 m² tại thôn Xuân Mới, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh, làm rõ.