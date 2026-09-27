Cháy lớn tại xưởng gỗ 2.000m² ở Đồng Nai

Chiều 27/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an TP Đồng Nai) huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai chữa cháy tại một doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn phường Trảng Bom.

Xưởng gỗ trong khu dân cư tại Đồng Nai bốc cháy dữ dội.

Khoảng 15h15 cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Hưng Dũng P, chuyên sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tại ấp 4, khu phố 12, phường Trảng Bom.

Thời điểm xảy ra cháy, nhiều công nhân vẫn đang làm việc tại công ty. Ngọn lửa được xác định bùng phát tại khu vực xưởng sơn. Phát hiện sự cố, công nhân nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy phát triển nhanh, việc khống chế không thành công.

Chỉ trong thời gian ngắn, lửa bao trùm khu vực xưởng, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Do doanh nghiệp nằm trong khu dân cư, đám cháy có nguy cơ lan sang các nhà dân liền kề, khiến người dân khu vực xung quanh lo lắng.

Nhận được tin báo, PC07 Công an TP Đồng Nai lập tức điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình, tiếp cận khu vực cháy, tổ chức phun nước và khoanh vùng, ngăn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Video: Lửa bùng cháy dữ dội tại xưởng gỗ ở Đồng Nai.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định diện tích đám cháy khoảng 2.000m². Vật liệu cháy chủ yếu là gỗ pallet nên ngọn lửa phát triển mạnh, tạo lượng khói lớn.

Đến chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước, xử lý các điểm còn âm ỉ, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.