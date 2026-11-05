Cháy lớn tại Trường THCS Kim Liên, xe cứu thương liên tục ra vào

Khoảng 12h30 ngày 5/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội), khiến nhiều người lo lắng.

Khói bốc lên cao tại vụ cháy ở trường học. Ảnh: Binh Dothanh

Theo ghi nhận của phóng viên trưa cùng ngày, đám cháy xảy ra tại khu vực dãy phòng học của nhà trường. Khói và lửa bốc lên từ khu vực này, thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.

Tại khu vực cổng trường, nhiều phụ huynh đã đến các em học sinh.

Tại khu vực xảy ra hỏa hoạn là khu nhà tạm với kết cấu chủ yếu là mái tôn. Phát hiện ngọn lửa, nhiều học sinh được sơ tán ra ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 7 xe chữa cháy thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hà Nội) đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Tại khu vực xảy ra hỏa hoạn, các xe cứu thương liên tục ra vào phía bên trong khuôn viên trường.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, các em học sinh vừa kết thúc buổi học. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.