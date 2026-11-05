Cháy lớn tại Trường THCS Kim Liên, xe cứu thương liên tục ra vào
Khói lửa bốc lên tại khu nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên vào trưa 5/11. Nhiều học sinh được sơ tán, 7 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường.
Khoảng 12h30 ngày 5/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội), khiến nhiều người lo lắng.
Theo ghi nhận của phóng viên trưa cùng ngày, đám cháy xảy ra tại khu vực dãy phòng học của nhà trường. Khói và lửa bốc lên từ khu vực này, thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chay-lon-tai-truong-thcs-kim-lien-xe-cuu-thuong-lien-tuc-ra-vao-post366399.html