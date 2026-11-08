Cháy lớn tại quán karaoke Nữ hoàng ở Tp.Đồng Nai

Theo ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin, khoảng 16h30 ngày 8/11, một vụ cháy lớn xảy ra tại quán karaoke Nữ hoàng, thuộc phường Bình Phước, Tp.Đồng Nai. Ngọn lửa bùng phát tại khu vực quán karaoke, tạo thành cột khói lớn khiến nhiều người dân khu vực xung quanh chú ý.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động nhiều phương tiện đến hiện trường dập lửa tại quán karaoke Nữ hoàng.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy bùng phát khá nhanh, khói đen bốc cao khiến nhiều người sống và làm việc gần khu vực không khỏi lo lắng. Khi phát hiện hỏa hoạn, người dân nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng, đồng thời di chuyển ra xa khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn.

Khói đen bốc cao từ khu vực quán karaoke Nữ hoàng khiến nhiều người dân chú ý.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, thông tin về đám cháy được trình báo đến lực lượng chức năng. Công an Tp.Đồng Nai đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ PCCC&CNCH khẩn trương triển khai vòi rồng, phun nước khống chế đám cháy.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương triển khai phương án tiếp cận đám cháy, kéo vòi rồng phun nước từ nhiều hướng nhằm khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Theo ghi nhận, hàng nghìn người dân tập trung tại khu vực xung quanh để theo dõi vụ việc. Lực lượng chức năng cũng tiến hành điều tiết, bảo đảm an ninh trật tự và tạo khoảng trống cần thiết để các phương tiện chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Đáng chú ý, tại khu vực xảy ra hỏa hoạn có 2 xe cấp cứu túc trực, sẵn sàng hỗ trợ y tế trong trường hợp cần thiết.

Hai xe cấp cứu được điều động, túc trực tại khu vực xảy ra hỏa hoạn để sẵn sàng hỗ trợ y tế.

Đến thời điểm ghi nhận, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực phun nước, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để dập lửa và kiểm soát đám cháy. Hiện đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH vẫn đang tích cực triển khai các phương án phun nước, tiếp cận bên trong để dập lửa và ngăn cháy lan.

Hàng nghìn người dân tập trung theo dõi vụ cháy tại phường Bình Phước, Tp.Đồng Nai.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản hiện đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.