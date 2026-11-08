Cháy lớn tại quán karaoke Nữ Hoàng ở Đồng Nai, khách và nhân viên thoát thân kịp thời

Tối 8/11, Công an TP Đồng Nai vẫn đang phong tỏa, phun nước làm mát, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại quán karaokie Nữ Hoàng trên đường Hai Bà Trưng, phường Bình Phước khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện vụ cháy đã được các cơ quan chức năng khống chế và dập tắt. Diện tích cháy ước khoảng hơn 200m².

Hiện trường vụ cháy. Nguồn ảnh: Bản tin phường Bình Phước.

Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy. Nguồn ảnh: Bản tin phường Bình Phước.

Bước đầu ghi nhận vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại tài sản tại quán đang được thống kê. Một số nhà dân lân cận cũng bị ảnh hưởng do sự cố điện.

Trước đó, khoảng 16 giờ 35 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại 1 phòng trong quán karaoke, thời điểm này có khách đang sử dụng dịch vụ.

Phát hiện cháy, các khách hàng nhanh chóng chạy ra ngoài tri hô. Những khách đang thanh toán tại quầy và nhân viên quán cũng khẩn trương di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lúc này, các nhân viên quán đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành công, ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói lửa cuồn cuộn bốc cao bao phủ cả 1 vùng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai cùng các lực lượng liên quan đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, nhiều xe chữa cháy, 2 xe bồn, 1 xe thang và 2 xe cuốc tham gia dập lửa.

Trong đó, có 2 xe chữa cháy của Kho K882 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) và 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Quân sự phường, Trung đội Dân quân thường trực.

Các lực lượng cùng khẩn trương phối hợp triển khai phương án tiếp cận, kéo vòi rồng phun nước từ nhiều hướng nhằm khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về tài sản đang được Công an TP Đồng Nai điều tra, thống kê làm rõ.