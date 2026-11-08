Cháy lớn tại quán karaoke Nữ Hoàng ở Bình Phước

Cháy lớn tại quán karaoke Nữ Hoàng tại phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày tại quán karaoke Nữ Hoàng (tên gọi khác là Queen), nằm trên đường Hai Bà Trưng, phường Bình Phước.

Là nhân chứng có mặt đầu tiên tại hiện trường, chị Phan Ngọc Nhung (ngụ phường Bình Phước) chưa hết bàng hoàng chia sẻ: “Khoảng 16 giờ 40 phút, tôi thấy khói đen bốc lên thì chỉ nghĩ là đám cháy nhỏ. Chỉ khoảng 5 phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói đen bao trùm cuồn cuộn khắp cả khu vực”.

Anh Nguyễn Anh Lũy (ngụ cùng địa phương) cho biết, ngọn lửa bùng lên rất nhanh và bốc khói nghi ngút. Công tác chữa cháy gặp nhiều trở ngại do đặc thù kiến trúc của quán karaoke thường thiết kế dạng khép kín, thiếu lối thoáng khí, khiến lực lượng chức năng rất khó tiếp cận sâu vào bên trong để phun nước dập lửa.

Các lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt vụ hỏa hoạn tại quán karaoke Nữ Hoàng.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai đã lập tức điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến hiện trường. Đồng thời, Công an phường Bình Phước cũng huy động 100% quân số có mặt kịp thời để phong tỏa khu vực xung quanh, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Cháy lớn tại quán karaoke Nữ Hoàng trên đường Hai Bà Trưng, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai.

Đến 18 giờ, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp khống chế đám cháy, ngăn chặn triệt để nguy cơ chập cháy lan sang các hộ dân lân cận.

Hiện chưa có thống kê chính thức về thiệt hại về người và tài sản.

Cháy lớn tại quán karaoke Nữ Hoàng trên đường Hai Bà Trưng, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai.

Phóng viên TTXVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.