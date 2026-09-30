Cháy lớn tại quán bia trên phố Tăng Bạt Hổ
Khoảng 16h40 ngày 30-9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội nhận tin cứu viện từ Trung tâm chỉ huy, phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu khu vực 9 tới hiện trường đám cháy lớn trên phố Tăng Bạt Hổ.
Ngay khi tiếp cận hiện trường, các đơn vị chữa cháy đã nhanh chóng triển khai đội hình dập tắt khu vực phát cháy ở tầng 3 một quán bia số 14 Tăng Bạt Hổ.
Khu vực này được bố trí bếp phụ và một dãy bàn ăn của quán. Những mũi cứu hoả khác khẩn trương khống chế đám cháy không để lây lan sang các dãy hàng quán bên cạnh được trang trí bằng các tre nan là các vật liệu dễ cháy.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc những người ở trong quán đã kịp thời thoát ra ngoài. Hiện Công an thành phố đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Các tuyến đường quanh khu vực đã được phong toả để phục vụ công tác chữa cháy.
Tạm thời đám cháy đã được khống chế. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chay-lon-tai-quan-bia-tren-pho-tang-bat-ho-1758896.html