Cháy lớn tại nhà xưởng ở Hà Nội, cột khói bốc cao hàng chục mét

Theo một nhân chứng, khoảng 21h13 ngày 23/9, người dân phát hiện đám cháy tại khu vực nhà xưởng ở xã Sơn Đồng và lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

“Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng, khói đen bao trùm khu vực, cột khói bốc cao hàng chục mét”, nhân chứng cho hay.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thành N V Blue

Một số người dân tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, lửa bốc lên ngùn ngụt, kèm theo cột khói đen lớn. Từ khoảng cách xa, người dân vẫn có thể dễ dàng quan sát đám cháy do cột khói bốc cao hàng chục mét.

Đến khoảng 21h40 tối 23/9, khoảng 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) thuộc khu vực 15 và 23 đã tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, ngăn cháy lan.

Gần như toàn bộ nhà xưởng bị đổ sập sau vụ cháy. Lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức chữa cháy và kiểm tra hiện trường.

Hiện, nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được cơ quan chức năng làm rõ.