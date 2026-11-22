Các nhân viên cứu hộ niêm phong túi đựng thi thể nạn nhân, được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm và cứu nạn sau vụ hỏa hoạn tại nhà máy PT Fonusa Agung Mulia ở Cikande, huyện Serang, tỉnh Banten, Indonesia. Ảnh Reuters

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào tối 21/11 tại nhà máy sản xuất kẹo PT Fonusa Agung Mulia ở khu vực Cikande, huyện Serang, tỉnh Banten. Ngọn lửa lan nhanh và gây thiệt hại nặng nề cho kết cấu của nhà xưởng.

Theo thông tin từ giới chức địa phương, có 15 người đã may mắn thoát nạn khỏi đám cháy, trong đó có 4 người bị thương và đã được đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, điều trị.

Tính đến ngày 22/11, công tác cứu nạn và chữa cháy vẫn đang được triển khai khẩn trương tại hiện trường.

Các đội cứu hộ đang rà soát kỹ lưỡng từng khu vực bên trong tòa nhà bị hư hại – nơi các nạn nhân được cho là đang bị mắc kẹt – với hy vọng tìm thấy 36 công nhân còn mất tích.

Lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước làm mát hiện trường do ngọn lửa âm ỉ và nhiều điểm nóng vẫn còn tồn tại ở một số khu vực của nhà máy, gây khó khăn cho công tác tiếp cận sâu bên trong.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ cháy vẫn chưa được nhà chức trách công bố. Công tác điều tra sẽ được tiến hành sau khi hiện trường được dập tắt hoàn toàn và công tác tìm kiếm cứu nạn kết thúc.