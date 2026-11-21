Đám cháy bùng phát tại nhà máy điện Hartha, gần Basra. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Dân sự Iraq

Theo thông tin từ giới chức an ninh địa phương, ngọn lửa bùng phát tại nhà máy điện Hartha, nằm ở phía bắc thành phố Basra. Đám cháy lan nhanh sang cả khu vực nhà dân lân cận, buộc toàn bộ hoạt động vận hành của nhà máy phải ngừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Các quan chức cảnh báo số người thương vong có thể tiếp tục gia tăng do mức độ nghiêm trọng của sự cố.

Hãng thông tấn nhà nước Iraq (INA) đưa tin, ngay sau khi nhận được tin báo, các đội phòng vệ dân sự và lực lượng cứu hỏa đã được huy động tối đa tới hiện trường. Sau nỗ lực dập lửa, đám cháy hiện đã được khống chế. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn cũng như mức độ thiệt hại cụ thể về tài sản vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố chính thức.

Được biết, nhà máy điện Hartha có công suất phát điện lắp đặt lên tới 800 megawatt, nhưng trước thời điểm xảy ra sự cố, cơ sở này chỉ vận hành ở mức khoảng 400 megawatt.

Sự cố tại Hartha một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng xuống cấp của hệ thống hạ tầng điện lực tại Iraq.

Trong nhiều thập kỷ qua, ngành điện nước này luôn phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt vốn đầu tư, công tác bảo trì kém hiệu quả và không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao đột biến, đặc biệt là vào những tháng mùa hè nắng nóng khắc nghiệt. Trước đó, nhiều vụ hỏa hoạn và sự cố kỹ thuật tại các trạm biến áp cùng các cơ sở phát điện cũng từng gây gián đoạn nguồn cung, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng tại quốc gia Trung Đông này.