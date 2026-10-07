Cháy lớn tại nhà dân ở xã Thượng Phúc, Hà Nội

Khoảng 18h21 ngày 7/10, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo về một vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, TP Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã được điều động đến hiện trường để tổ chức xử lý đám cháy, ngăn cháy lan và kiểm tra khu vực xảy ra sự cố.

Đến khoảng 19h, vụ cháy cơ bản được kiểm soát. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết tại hiện trường, đồng thời kiểm tra, xác minh tình hình liên quan.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy có khả năng gây thương vong. Tuy nhiên, tại thời điểm thông tin được ghi nhận, tình trạng cụ thể chưa được xác định và cơ quan chức năng chưa có thông tin chính thức.

Thông tin về nguyên nhân vụ cháy, thiệt hại về người và tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Hình ảnh tại hiện trường vụ cháy nhà dân ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, TP Hà Nội tối 7/10. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Cảnh báo nguy cơ cháy tại nhà dân

Qua các vụ cháy xảy ra tại khu dân cư, nguy cơ cháy có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như chập điện, quá tải hệ thống điện, thiết bị điện sinh nhiệt, bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc việc sắp xếp hàng hóa, vật dụng dễ cháy không bảo đảm an toàn.

Để hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện và các thiết bị có khả năng sinh nhiệt trong nhà; không sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một đường dây hoặc ổ cắm; không tự ý câu mắc, đấu nối điện không bảo đảm kỹ thuật.

Khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ, cần kiểm tra, tắt các thiết bị điện, bếp và nguồn nhiệt không cần thiết. Các vật liệu dễ cháy như xăng, dầu, gas, giấy, vải, nhựa… cần được bảo quản, sắp xếp phù hợp, tránh xa nguồn lửa và nguồn nhiệt.

Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, cần đặc biệt chú ý việc bố trí hàng hóa, vật dụng không làm cản trở lối thoát nạn. Người dân nên chủ động trang bị bình chữa cháy và các phương tiện chữa cháy ban đầu phù hợp; đồng thời bảo đảm có lối thoát nạn và phương án xử lý khi xảy ra sự cố.

Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng hô hoán, báo động cho những người xung quanh, gọi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114, đồng thời tìm cách thoát ra ngoài theo lối an toàn. Chỉ sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy trong điều kiện bảo đảm an toàn, không cố tiếp cận khu vực có nguy cơ sập đổ, khói độc hoặc cháy lan mạnh.

Trong trường hợp có người mắc kẹt, cần thông báo ngay vị trí và đặc điểm khu vực cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ để được hỗ trợ; không tự ý quay lại nhà để lấy tài sản khi đám cháy chưa được khống chế hoàn toàn.