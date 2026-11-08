Cháy lớn tại một quán karaoke ở phường Bình Phước

Quán karaoke N.H trên đường Hai Bà Trưng, phường Bình Phước bốc cháy, khói đen phủ một phần tòa nhà. Ảnh: Trương Hiện

Theo thông tin ban đầu, người dân quanh khu vực phát hiện khói bốc ra từ quán karaoke nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng, xe cứu nạn, cứu hộ cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố cùng Công an phường Bình Phước nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy. Ảnh: CTV

Các tổ công tác tiếp cận từ nhiều hướng nhằm khống chế ngọn lửa, hạn chế cháy lan sang khu vực lân cận. Ảnh: Trương Hiện

Được biết, cơ sở này có quy mô khoảng 20 phòng hát. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, quán đang hoạt động, bên trong có khách và nhân viên.

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy sử dụng xe thang, triển khai các đường vòi phun nước vào khu vực cháy. Các tổ công tác tiếp cận từ nhiều hướng nhằm khống chế ngọn lửa, hạn chế cháy lan sang khu vực lân cận. Công an phường Bình Phước phối hợp chữa cháy và giữ gìn an ninh trật tự, tạo khoảng trống cho phương tiện cứu hỏa tiếp cận. Hai xe cấp cứu được bố trí túc trực, sẵn sàng hỗ trợ y tế.

Đại diện lãnh đạo phường Bình Phước cho biết: Các lực lượng vẫn đang tập trung chữa cháy, chưa có thống kê thiệt hại tài sản.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai khẩn trương triển khai công tác chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: CTV

Hiện đám cháy đã cơ bản được khống chế. Nguyên nhân và mức độ thiệt hại của vụ cháy đang được khẩn trương làm rõ. Báo Đồng Nai Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy.