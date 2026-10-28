Cháy lớn tại làng Guryong ở Seoul, hơn 100 người bị ảnh hưởng

Được biết, đám cháy bắt đầu vào khoảng 15 giờ 50 ngày 27/10 tại một công trình tạm ở khu vực số 2 của làng Guryong.

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang những khu vực lân cận do các ngôi nhà được xây dựng san sát và sử dụng nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Đám cháy lớn kéo dài 13 giờ đồng hồ tại làng Guryong. Ảnh: KBS

Gió mạnh khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ngọn lửa lan về phía nam, ảnh hưởng đáng kể đến các khu vực số 1, 2 và 3 của ngôi làng.

Khói đen dày đặc bốc lên từ khu dân cư, trong khi lực lượng chức năng phải huy động thêm nhân lực và phương tiện để ngăn đám cháy lan rộng.

Nhà chức trách đã huy động 232 người cùng 110 phương tiện, thiết bị đến hiện trường. Sáu trực thăng chữa cháy cũng được triển khai nhằm hỗ trợ dập lửa và ngăn đám cháy lan sang khu vực núi gần đó.

Ảnh: Yonhap News

Theo chính quyền quận Gangnam, vụ hỏa hoạn ảnh hưởng đến 107 người thuộc 77 hộ gia đình. Những người dân cần nơi trú ẩn được bố trí tại một trường học và nhà thi đấu gần khu vực xảy ra sự cố.

Đến khoảng 4 giờ 39 ngày 28/10, lực lượng cứu hỏa mới chính thức khống chế hoàn toàn đám cháy sau gần 13 giờ sau khi ngọn lửa bùng phát. Ngoài một phụ nữ bị thương nhẹ ở chân trong quá trình sơ tán, nhà chức trách chưa ghi nhận thêm thương vong.

Làng Guryong là một trong những khu dân cư tạm cuối cùng còn tồn tại tại quận Gangnam, khu vực nổi tiếng với những khu nhà ở cao cấp và trung tâm thương mại hiện đại của Seoul.

Nơi đây hình thành từ nhiều thập niên trước, khi những người dân phải di dời do các dự án phát triển đô thị tìm đến sinh sống tại vùng ven thành phố.

Sau 13 tiếng đồng hồ đám cháy mới hoàn toàn được dập tắt, 1 người phụ nữ bị thương. Ảnh: KBS

Các ngôi nhà trong làng thường được dựng sát nhau bằng những vật liệu như ván ép, tấm nhựa và vật liệu cách nhiệt. Những con đường nhỏ, chật hẹp cũng khiến xe cứu hỏa khó tiếp cận một số vị trí, làm tăng nguy cơ ngọn lửa lan nhanh khi xảy ra sự cố.

Đây không phải lần đầu Guryong xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng. Hồi tháng 1/2026, một vụ cháy khác tại ngôi làng đã khiến hàng trăm người phải sơ tán. Những vụ việc liên tiếp cho thấy nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà tạm đông đúc vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Hiện nhà chức trách Hàn Quốc đang tiếp tục đánh giá thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.