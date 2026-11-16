Cháy lớn tại khu du lịch ở Phuket của Thái Lan

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ 15 phút ngày 16/11 tại đường Phang Muang Sai Kor, phường Patong. Ngọn lửa bùng phát tại khu vực phía trước và bên trong một tòa nhà thương mại và lan sang các công trình liền kề.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các đội cứu hộ địa phương đã huy động phương tiện đến hiện trường, khẩn trương triển khai chữa cháy và sơ tán những người mắc kẹt. Đến khoảng 5 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có khả năng xảy ra chập điện tại cột điện phía trước tòa nhà, phát sinh tia lửa rơi xuống khu vực để xe máy, gây cháy và nhanh chóng lan rộng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được điều tra làm rõ.

R.G