Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 20.11, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên có mặt tại hiện trường vụ cháy kho nguyên liệu Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam, thuộc Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (nằm trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ), chỉ đạo các đơn vị phối hợp, nỗ lực chữa cháy.

Sáng 20.11, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (thứ 2 từ phải vào) có mặt tại hiện trường vụ cháy, chỉ đạo các đơn vị phối hợp, nỗ lực, khẩn trương chữa cháy

Trước đó, vào khoảng 23 giờ tối ngày 19.11, ngọn lửa bùng phát tại khu vực kho bãi chứa nguyên liệu của Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam. Sau đó, ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng, bao trùm diện tích khoảng 20.000m².

Kho nguyên liệu của nhà máy này, có tổng diện tích trên 50.000m², là nơi chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu; trong đó khu vực xảy ra cháy đang chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn vào ban đêm, khu vực kho bãi này không có công nhân làm việc nên không ghi nhận ảnh hưởng về người.

Khu vực xảy ra cháy

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy. Công an thành phố đã huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ cùng phối hợp với hơn 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa.

Công an TP. Cần Thơ yêu cầu các lực lượng chữa cháy chia thành nhiều mũi, triển khai tiếp cận, khoanh vùng và cô lập khu vực xảy ra hỏa hoạn. Các lực lượng tập trung ngăn cháy lan sang các nhà xưởng sản xuất và khu văn phòng của công ty.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập ngọn lửa

Đến sáng sớm 20.11, công tác chữa cháy vẫn được triển khai, nhằm dập lửa bên trong khu vực kho nguyên liệu.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, ban đầu một đốm lửa nhỏ xuất hiện giữa khu vực kho chứa nguyên liệu; vài phút sau, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã khẩn trương tiếp cận dập lửa, nhưng bất thành. Ngọn lửa sau đó bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường

Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam nằm ven sông Hậu, thuộc xã Châu Thành, TP. Cần Thơ. Nhà máy này thuộc Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc Tập đoàn Giấy Lee & Man (Hong Kong, Trung Quốc).

Dự án được UBND tỉnh Hậu Giang cũ cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2007. Đến năm 2017, nhà máy đi vào hoạt động, sản xuất sản phẩm giấy bao bì, với công suất 420.000 tấn/năm. Đồng thời, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển…