Cháy lớn tại dãy trọ trong ngõ 67 Phùng Khoang Hà Nội

Cháy lớn tại ngõ 67 Phùng Khoang, Đại Mỗ, Hà Nội, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. (Video Thành Long)

Một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại khu vực ngõ 67 Phùng Khoang, Đại Mỗ, Hà Nội vào sáng 19/10. Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy gồm nhiều lán, nhà tạm được dùng làm kho bãi tập kết và nhà trọ.

Khi phát hiện đám cháy, người dân hô hoán để cảnh báo những người xung quanh, đồng thời tìm cách di chuyển đồ đạc, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, do đám cháy lan nhanh và diễn biến lớn, nhiều tài sản không kịp di chuyển đã bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng sau đó cũng đã nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy. Đám cháy sau đó được kiểm soát. Đến khoảng 8h30, công tác cứu hộ, cứu nạn và xử lý tại hiện trường vẫn đang được tiếp tục. Nguyên nhân vụ cháy, thiệt hại cụ thể và thông tin về thương vong hiện chưa được xác định.

Theo một số nhân chứng, vụ cháy xảy ra tại khu vực dãy trọ bà Mai ở ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội. (Ảnh CACC)

Bên trong khu vực xảy ra cháy có nhiều lán tạm, nhà tạm. Theo phản ánh của người dân, khu vực này có điều kiện sinh hoạt còn tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. (Ảnh ĐH)

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy lan tại những khu vực tập kết nhiều vật liệu, rác thải, đặc biệt khi có các lán, nhà tạm và khu vực kinh doanh ở gần nhau. Khi xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa có thể lan nhanh, khiến việc di chuyển tài sản và thoát nạn gặp nhiều khó khăn.

Để hạn chế nguy cơ cháy, người dân và các cơ sở kinh doanh cần thu gom, sắp xếp vật liệu dễ cháy gọn gàng; không để rác thải, hàng hóa cản trở lối thoát nạn; kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt và trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp.

Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng cảnh báo những người xung quanh, gọi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua số 114, đồng thời ưu tiên thoát nạn an toàn, không cố cứu tài sản khi đám cháy đã lan rộng.

Để đảm bảo công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, hiện lối vào hiện trường vụ cháy đã được phong tỏa. (Ảnh Thành Long)

Xe cứu thương được huy động đến hiện trường cùng nhiều xe cứu hỏa. (Ảnh Thành Long)