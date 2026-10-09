Cháy lớn tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, khoảng 100 xe cháy rụi

Khoảng 22h ngày 8/10, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội. Do bên trong có nhiều xe máy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm khu vực cửa hàng.

Cháy lớn tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, khói lửa bốc cao. Ảnh: CTV

Theo người dân, hơn 22h cùng ngày, họ phát hiện khói lửa bốc lên từ một cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn nên nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được huy động đến hiện trường, tổ chức chữa cháy, đồng thời triển khai các biện pháp ngăn ngọn lửa lan sang khu vực lân cận.

Tại hiện trường, khói và lửa bốc cao từ bên trong cửa hàng. Lực lượng chức năng tiếp cận khu vực cháy, triển khai phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ để khống chế ngọn lửa.

Đến hơn 23h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Bên trong cửa hàng, rất nhiều xe máy bị lửa thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.