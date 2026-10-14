Cháy lớn tại Công ty sản xuất nước mắm ở Cà Mau

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại Công ty Đ.Ph nằm trong Khu công nghiệp Hòa Trung, rồi nhanh chóng tạo thành đám cháy lớn.

Hiện trường vụ cháy xảy ra tại Công ty sản xuất nước mắm ở Cà Mau.

Theo các nhân chứng, khu vực xảy ra đám cháy cột khói bốc cao hàng chục mét. Khu vực xảy ra cháy có lắp đặt nhiều tấm pin năng lượng mặt trời.

Hiện công tác chữa cháy đang được triển khai. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại chưa được xác định.