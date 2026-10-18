Cháy lớn tại căn cứ quân sự Canada: Xác nhận có thương vong, bệnh viện quá tải

Theo tờ Guardian, Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty ngày 17/10 đã xác nhận về một sự cố nghiệm trọng xảy ra tại căn cứ quân sự Wainwright, bang Alberta.

"Tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng đã có người thiệt mạng và nhiều người bị thương do một sự cố xảy ra tại căn cứ. Tình hình tại đây đang diễn biến rất nhạy cảm. Tôi không nhớ có sự cố nào tương tự nào từng xảy ra trong thời gian gần đây", ông McGuinty cho biết.

Bộ trưởng McGuinty không cung cấp số thương vong hay thông tin chi tiết về nguyên nhân sự cố, nhưng nhấn mạnh rằng Lực lượng Vũ trang Canada cùng các cơ quan chức năng liên bang, cấp tỉnh và địa phương đang phối hợp ứng phó khẩn cấp.

Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại căn cứ quân sự Wainwright ở Canada. Ảnh: CBC

Trong một bài đăng trên mạng xã hội trước đó, Thủ tướng Mark Carney cũng thông báo về "một sự cố nghiêm trọng" đã xảy ra tại căn cứ Wainwright, đồng thời gửi lời chia buồn đến những người bị ảnh hưởng. Thủ hiến Alberta Danielle Smith thì miêu tả vụ cháy là "bi thảm" và ảnh hưởng đến nhiều quân nhân.

Theo báo cáo của giới chức địa phương, vụ cháy xảy ra vào khoảng 16h ngày 17/10 (giờ địa phương) tại khu vực huấn luyện trong căn cứ. Ngọn lửa sau đó đã lan rộng ra khỏi hàng rào căn cứ vì gió mạnh, nhưng hiện chưa có lệnh sơ tán với người dân lân cận.

Truyền thông địa phương ghi nhận đã có hàng loạt xe cứu thương ra vào Trung tâm Y tế Wainwright sau khi vụ cháy xảy ra. Trong khi đó, Bệnh viện Hoàng gia Alexandra ở thành phố Edmonton, cách căn cứ khoảng 180km, đang phải tiếp nhận bệnh nhân từ khắp các cơ sở y tế lân cận.

"Số lượng bệnh nhân này sẽ khiến thành phố Edmonton quá tải. Hiện có nhiều bệnh nhân đến mức không ai trong chúng tôi muốn đếm. Đây là một thảm họa. Một thảm họa chỉ xảy ra mỗi 15 - 25 năm một lần", bác sĩ Warren Thirsk thuộc khoa cấp cứu Bệnh viện Royal Alexandra nói.

Căn cứ Wainwright là một trong những cơ sở huấn luyện quân sự bận rộn nhất Canada. Đây là nơi đặt trụ sở của Trung tâm Huấn luyện Cơ động Canada, đơn vị tổ chức các cuộc diễn tập chiến trường sát thực tế và Trung tâm Huấn luyện Sư đoàn 3 Canada, đơn vị phụ trách huấn luyện quân sự.