Cháy lớn tại căn cứ quân sự Canada gây thương vong

Theo bộ trên, hỏa hoạn xảy ra từ chiều 17/10 (giờ địa phương). Lửa đã lan qua hàng rào sang khu vực lân cận, song chưa có lệnh sơ tán. Quân đội Canada và Cảnh sát Hoàng gia Canada đang phối hợp điều tra.

Các cơ sở y tế tại thị trấn Wainwright hiện bị quá tải, buộc bệnh nhân phải chuyển đến các bệnh viện ở Edmonton, cách đó khoảng 180 km. Bệnh viện Royal Alexandra cảnh báo lượng bệnh nhân lớn có thể gây sức ép nghiêm trọng lên hệ thống y tế thành phố.

Lực lượng cứu hỏa tiếp tục khống chế đám cháy trong điều kiện gió giật tới 100 km/h tại nhiều khu vực Alberta.

Căn cứ Wainwright là một trong những cơ sở huấn luyện quân sự hoạt động thường xuyên nhất Canada, với khoảng 1.310 quân nhân và nhân viên dân sự theo số liệu năm 2021. Thị trấn Wainwright có khoảng 6.600 dân.