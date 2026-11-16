Cháy lớn ở Phuket (Thái Lan), ít nhất 11 người thiệt mạng

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: XINHUA

Theo báo The Nation của Thái Lan, vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ 15 phút ngày 16-11 tại một cơ sở kinh doanh cho thuê và bán xe máy trên đường Phang Muang Sai Kor, khu vực Patong, huyện Kathu. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tòa nhà lân cận, gây thiệt hại cho 5 khu nhà kinh doanh cùng nhiều xe máy đỗ gần đó.

Ông Sanakorn Keesin, Phó Thị trưởng Patong, cho biết, tầng trệt tòa nhà có hơn 100 xe máy, trong khi các tầng trên được sử dụng làm nơi lưu trú. Xăng dầu, lốp cao su và các bộ phận nhựa của xe máy khiến đám cháy lan nhanh, tạo ra khói dày đặc bao trùm tòa nhà.

Khói dày đặc khiến những người bên trong gặp khó khăn khi thoát nạn. Theo ông Sanakorn Keesin, lực lượng cứu hộ phát hiện một thi thể ở tầng 3 và 10 thi thể ở tầng 5. Phần lớn nạn nhân được cho là tử vong do ngạt khói.

Khoảng 5 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa, cứu hộ và xe cứu thương được điều động đến hiện trường. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường do vẫn xuất hiện các tia lửa điện.

Hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt. Ảnh: THE NATION

Theo nhận định ban đầu, vụ cháy có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện tại một cột điện gần hiện trường. Tia lửa có thể đã rơi xuống những xe máy đỗ gần đó, gây cháy lan vào cửa hàng.

Nguyên nhân chính thức của vụ cháy đang được điều tra.

Đến thời điểm đưa tin, chưa có thông tin về công dân Việt Nam trong số các nạn nhân.