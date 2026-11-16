Cháy lớn ở Phuket: Chưa có thông tin về công dân Việt Nam trong số các nạn nhân

Hiện trường vụ hỏa hoạn ở Phuket, Thái Lan ngày 16/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 16/11 tại khu du lịch Patong, huyện Kathu, tỉnh Phuket, miền Nam Thái Lan, khiến 11 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h15 ngày 16/11 tại đường Phang Muang Sai Kor, phường Patong. Ngọn lửa bùng phát tại khu vực phía trước và bên trong tòa nhà thương mại, nơi tầng dưới được sử dụng làm cửa hàng cho thuê xe máy, các tầng trên là khu vực phòng lưu trú.

Do bên trong tòa nhà có nhiều xe máy cùng lượng lớn xăng dầu, lốp cao su và vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo khói dày đặc, sau đó lan sang các công trình liền kề. Tổng cộng 3 tòa nhà với khoảng 5 căn nhà thương mại bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các đội cứu hộ địa phương đã huy động phương tiện đến hiện trường, khẩn trương triển khai chữa cháy và sơ tán những người mắc kẹt.

Đến khoảng 5h15, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra bên trong các tòa nhà để tìm kiếm nạn nhân và bảo đảm an toàn do vẫn xuất hiện tình trạng chập điện, phát tia lửa tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Theo thông tin cập nhật từ cảnh sát Patong và các cơ quan chức năng địa phương, vụ cháy đã khiến 11 người thiệt mạng, phần lớn do ngạt khói, và hơn 30 người bị thương.

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Nhiều xe máy đỗ tại khu vực cửa hàng cũng bị thiêu trụi.

Sau vụ việc, Tỉnh trưởng Phuket Chotin Rin Kerdsom cùng lãnh đạo công an tỉnh và đại diện các cơ quan liên quan đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Chính quyền địa phương yêu cầu các lực lượng khẩn trương hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, chăm sóc người bị thương, đồng thời phối hợp kiểm tra, xác minh thiệt hại.

Về nguyên nhân vụ cháy, đại diện chính quyền thành phố Patong nhận định ban đầu có khả năng xảy ra chập điện tại cột điện phía trước tòa nhà, phát sinh tia lửa rơi xuống khu vực để xe máy, gây cháy và nhanh chóng lan rộng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được cảnh sát và lực lượng giám định pháp y điều tra, làm rõ.

Đến nay, chưa có thông tin về công dân Việt Nam trong số các nạn nhân của vụ hỏa hoạn./.