Cháy lớn nhà xưởng tại Sơn Đồng (Hà Nội), khói bốc cao hàng chục mét

Một vụ cháy xảy ra tại khu nhà xưởng trên địa bàn xã Sơn Đồng (Hà Nội) vào tối 23/9. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai các phương án khống chế đám cháy, ngăn ngọn lửa lan rộng.

Theo thông tin từ UBND xã Sơn Đồng, khoảng hơn 21h ngày 23/9, chính quyền địa phương nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu nhà xưởng ở khu vực Km9+700 đại lộ Thăng Long.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Sơn Đồng đã huy động lực lượng Công an xã, các phòng, ban chuyên môn, tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở... phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy.

Khu nhà xưởng tại Sơn Đồng (Hà Nội) xảy ra cháy lớn trong đêm. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Đồng, địa phương cũng huy động phương tiện cơ giới và xe chở nước trên địa bàn để hỗ trợ lực lượng chữa cháy, tập trung khoanh vùng, hạn chế nguy cơ đám cháy lan sang các khu vực lân cận.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực nhà xưởng bị ảnh hưởng khá lớn, nhiều hạng mục bị biến dạng, mái tôn đổ sập. Một số hàng hóa, vật dụng bên trong bị lửa thiêu rụi.

Bước đầu, khu vực xảy ra cháy được xác định có chứa nhiều loại hàng hóa, vật liệu như gỗ, đồ chơi, bỉm, bao bì... Đây là những loại vật liệu dễ bắt lửa, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Theo lực lượng chức năng, đến khoảng 23h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn không ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ cháy tại khu nhà xưởng ở Sơn Đồng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, nguyên nhân đang được làm rõ. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho xưởng cần chủ động kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt và các thiết bị có nguy cơ phát sinh cháy; sắp xếp hàng hóa, vật liệu dễ cháy bảo đảm khoảng cách an toàn, không để che chắn lối thoát nạn và đường tiếp cận của lực lượng chữa cháy.

Các cơ sở cũng cần trang bị đầy đủ phương tiện PCCC phù hợp, duy trì khả năng hoạt động của hệ thống báo cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị và tổ chức hướng dẫn kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố. Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng báo lực lượng chức năng, đồng thời tổ chức thoát nạn an toàn và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ nếu bảo đảm điều kiện.