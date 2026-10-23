Cháy lớn nhà kho mút xốp ở phường An Xuyên

Cột khói đen từ đám cháy nhà kho bốc cao hàng chục mét. (Ảnh: THANH PHÚC)

Khoảng 15h ngày 23/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà kho mút xốp Giao (Khóm 4, đường Lâm Thành Mậu, phường An Xuyên) do ông T.T.G. làm chủ.

Do bên trong chứa lượng lớn vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ khu vực nhà kho.

Nhận được tin báo từ người dân, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Cà Mau) đã nhanh chóng điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các lực lượng đã khẩn trương triển khai phương án, khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Cà Mau) phun nước khống chế ngọn lửa.

Lực lượng chức năng tiếp cận sát cửa nhà kho, phun nước áp lực cao để dập tắt lửa bên trong.

Sau khoảng 1 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ hoả hoạn đã làm thiệt hại toàn bộ vật liệu mút xốp chứa trong kho. Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại đang được các cơ quan chức năng làm rõ./.