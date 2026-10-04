Cháy lớn nhà kho hàng ngàn mét vuông trên đường Trần Văn Giàu

Clip: Hiện trường đám cháy. Thực hiện: KIẾN VĂN

Khoảng 4 giờ sáng 4-10, người dân và bảo vệ phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội từ bên trong nhà kho chứa sofa, mút xốp và xưởng sản xuất ghế văn phòng trên đường Trần Văn Giàu (đoạn gần đường số 1, phường Tân Tạo).

Hai xe tải đỗ bên trong được lái ra khu vực an toàn, trong đó một xe bị cháy xém phần thùng. Do gặp các vật liệu dễ cháy như nỉ, mút, xốp, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, lan rộng ra diện tích nhà kho rộng hàng ngàn mét vuông, tỏa khói khét lẹt bao trùm toàn bộ khu vực.

Khói lửa dữ dội bốc lên từ nhà kho. Ảnh: KIẾN VĂN

Nhận tin báo, Công an phường Tân Tạo phối hợp với Phòng PC07, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Đến gần 8 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước làm mát, xử lý tàn lửa âm ỉ bên trong để ngăn nguy cơ bùng phát trở lại.

Xe cứu hỏa tại hiện trường. Ảnh: KIẾN VĂN

Tại hiện trường, nhiệt độ cao làm một phần khung sắt và mái che của nhà xưởng biến dạng, đổ sập. Một ô tô 16 chỗ đỗ sát vách tường ngoài công ty hư hỏng nặng do nhiệt tác động.

Để phục vụ công tác chữa cháy và bảo đảm an toàn, một đoạn đường Trần Văn Giàu được phong tỏa tạm thời, khiến hàng loạt xe tải lớn và container xếp hàng dài vào giờ cao điểm. Lực lượng chức năng đã túc trực phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển sang lộ trình thay thế.

Đám cháy khiến nhiều tài sản bên trong nhà kho bị hư hại. Ảnh: KIẾN VĂN

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Hiện Công an phường Tân Tạo cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.