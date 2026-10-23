Cháy lớn kho xốp, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Đến hơn 17h ngày 23/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau vẫn phối hợp với lực lượng liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho chứa xốp, mút Giao ở khóm 4, đường Lâm Thành Mậu, phường An Xuyên.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực nhà kho, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Cà Mau điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các lực lượng khẩn trương triển khai phương án dập lửa, đồng thời ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Trao đổi với PV VietNamNet lúc 17h, ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch UBND phường An Xuyên, cho biết đang có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Theo ông Minh, bước đầu vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong kho đã bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.