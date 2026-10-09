Cháy lớn cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn, nhiều xe bị thiêu rụi

Khoảng 22h20 ngày 8/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng xe máy số 23-25 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều xe máy bên trong bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện đám cháy tại cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Người dân lập tức thông báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, bên trong cửa hàng có nhiều xe máy bị thiêu rụi, nhiều khu vực bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản cụ thể và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đám cháy bùng phát tại cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội), kèm nhiều tiếng nổ lớn, khiến nhiều xe máy bị thiêu rụi. (Ảnh PA)

Vụ cháy tại Nguyễn Khánh Toàn tối 8/10 là lời cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ tại các cửa hàng kinh doanh, sửa chữa và trưng bày xe máy, nơi có nhiều phương tiện, vật liệu dễ cháy và các thiết bị điện hoạt động.

Để hạn chế nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, các cơ sở kinh doanh cần tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện định kỳ; không để nguồn nhiệt, nguồn lửa gần xăng dầu và các vật liệu dễ cháy. Hàng hóa, phương tiện cần được bố trí hợp lý, không cản trở lối thoát nạn và đường tiếp cận của lực lượng chữa cháy.

Khi phát hiện cháy, người dân cần nhanh chóng báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114, đồng thời cảnh báo những người xung quanh, tổ chức thoát nạn an toàn. Chỉ sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ khi đám cháy còn nhỏ, bảo đảm điều kiện an toàn; không cố gắng cứu tài sản khi lửa đã lan rộng hoặc xuất hiện nguy cơ cháy, nổ.