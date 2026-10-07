Cháy lớn cửa hàng xe máy, 2 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, hơn 3 giờ ngày 7/10, hỏa hoạn phát ra tại cửa hàng kinh doanh xe máy rộng khoảng 300m² trên đường Nguyễn Thị Tú, cách cầu vượt Gò Mây khoảng 1km.

Phát hiện cháy, một số người bên trong và khu vực lân cận dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành, một số người bị bỏng nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ cửa hàng.

Hiện trường vụ cháy.

Sau đó, đám cháy lan sang một cửa hàng quần áo, căn nhà 3 tầng kinh doanh quán ăn và dãy nhà trọ 2 tầng liền kề.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn.

Tại đây, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai nhiều mũi phun nước, ngăn đám cháy tiếp tục lan rộng. Sau khoảng một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, phần lớn cửa hàng xe máy bị thiêu rụi, mái và khung thép đổ sập. Hai căn nhà liền kề bị ảnh hưởng, nhiều tài sản hư hỏng, tường bị nứt và ám khói.

Đến gần 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát, đồng thời kiểm tra, tìm kiếm khả năng có người mắc kẹt trong khu vực đổ nát.

An ninh tại hiện trường được thắt chặt.

Xe múc cũng được huy động để hỗ trợ lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường. Vụ cháy khiến 2 người bị thương.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.