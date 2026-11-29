Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, đám cháy xảy ra ở một cửa hàng kinh doanh thiết bị chiếu sáng tại đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh, vào tối 29/11.

Hiện trường đám cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đang tiến hành các biện pháp chữa cháy. Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng để đảm bảo công tác cứu hỏa.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Bắc Giang cho biết đám cháy không gây thiệt hại về người. Hiện đám cháy dần được lực lượng chức năng khống chế.

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.