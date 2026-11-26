Vụ tai nạn xảy ra gần một đường hầm, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi khoảng 27 phương tiện, gồm ô tô và xe máy. Nhiều người đang lưu thông không kịp thoát thân.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa dữ dội và những cột khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường tai nạn.

Bộ Y tế Ai Cập xác nhận vụ việc khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Bộ trưởng Bộ Y tế Khaled Abdel Ghaffar trực tiếp đến hiện trường và kiểm tra tình hình tại các bệnh viện tiếp nhận nạn nhân.

Giới chức đã điều động 39 xe cứu thương đến hiện trường, đồng thời nâng mức cảnh báo khẩn cấp để ứng phó.

Văn phòng Công tố Ai Cập thông báo mở cuộc điều tra xác định nguyên nhân sự việc.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly chỉ đạo hỗ trợ y tế và bồi thường cho các nạn nhân.

Tai nạn giao thông xảy ra khá phổ biến tại Ai Cập do nhiều nguyên nhân, trong đó có tình trạng chạy quá tốc độ, việc thực thi quy định giao thông chưa nghiêm và chất lượng đường sá kém.

Theo Cơ quan Thống kê Trung ương Ai Cập (CAPMAS), số người thiệt mạng do tai nạn giao thông tại nước này tăng 10,8%, từ 5.260 người năm 2024 lên 5.829 người trong năm 2025.