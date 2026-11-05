Cháy khu nhà tạm tại Trường THCS Kim Liên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h10 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu vực thuộc Trường THCS Kim Liên, phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong trường có đông học sinh đang học tập.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội khẩn trương có mặt tại hiện trường vụ cháy.

Phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC tại chỗ cùng các thầy, cô giáo khẩn trương tổ chức đưa học sinh ra ngoài, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp.

Xe cứu thương có mặt tại khu vực bên ngoài Trường THCS Kim Liên sau khi xảy ra vụ cháy.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan và Công an phường nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.