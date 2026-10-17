Cháy khu nghỉ dưỡng ven biển Bangladesh, ít nhất 10 người thiệt mạng

Ông Dolon Acharya, sĩ quan thuộc Sở Cứu hỏa và Phòng vệ Dân sự Bangladesh, cho biết đám cháy bùng phát vào buổi sáng tại nhà hàng và khu nghỉ dưỡng Tuptup, nằm ở bãi biển Patuartek, cách thủ đô Dhaka hơn 320 km về phía đông nam.

Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ cơ sở. Lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy và đưa các thi thể bị cháy đen ra khỏi đống đổ nát. 6 người bị thương được giải cứu và chuyển đến bệnh viện. Ba xe cứu hỏa mất gần hai giờ để khống chế đám cháy.

Ông Talha Bin Jasim, người phát ngôn của Sở Cứu hỏa và Phòng vệ Dân sự Bangladesh, cho biết trong số những người thiệt mạng có 5 phụ nữ và một bé trai 5 tuổi. Phần lớn nạn nhân đến từ Dhaka. Danh tính của 4 thi thể khác được tìm thấy tại hiện trường vẫn chưa được xác định.

Cháy khu nghỉ dưỡng ven biển tại Cox's Bazar, điểm du lịch nổi tiếng ở đông nam Bangladesh, ngày 17/10. Nguồn: X/basherkella

Ông Sultanul Afreen Junaid, người đứng đầu Sở Cứu hỏa và Phòng vệ Dân sự Bangladesh, cho biết tại cuộc họp báo ở Dhaka rằng khu nghỉ dưỡng Tuptup không có đầy đủ các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Theo ông Junaid, không có cơ quan chính phủ nào phê duyệt việc xây dựng khu nghỉ dưỡng này.

Cơ sở nằm trong một tòa nhà khung gỗ hai tầng, được vận hành theo mô hình nghỉ dưỡng sinh thái dọc tuyến đường ven biển Marine Drive. Theo thông tin trên trang web của khu nghỉ dưỡng, nơi đây cung cấp dịch vụ lưu trú với tầm nhìn hướng ra biển và đồi núi.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định. Ông MA Mannan, người đứng đầu chính quyền quận Cox's Bazar, cho biết nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân cũng như đánh giá thiệt hại.

Cox's Bazar nổi tiếng với bãi biển cát dài liên tục bên Vịnh Bengal, đồng thời là một trong những điểm đến du lịch quan trọng nhất Bangladesh.

Theo Cục Thống kê Bangladesh, khu vực này thu hút hơn 3 triệu lượt khách mỗi năm, phần lớn là khách du lịch trong nước.