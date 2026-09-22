Cháy kho hàng ở Hà Nội, cảnh sát hút nước từ sông Hồng dập lửa

Video: Ngọn lửa ngùn ngụt tại kho hàng gần chân cầu Vĩnh Tuy.

Khoảng 14h40 ngày 22/9, một vụ cháy xảy ra tại kho hàng nằm trên đường Bạch Đằng (gần chân cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Tại hiện trường, lửa đỏ rực cháy trong khu vực nhà kho. Đây là công trình có kết cấu một tầng, xung quanh được quây tôn, hàng hóa gồm nhiều loại bánh kẹo, nước giải khát...

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi phát hiện ra cháy họ liền tri hô để những người xung quanh dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH (Cứu nạn, cứu hộ) khu vực số 9 và Đội Chữa cháy và CNCH trên sông đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC trên sông cũng triển khai phương tiện hút nước từ sông Hồng để dập lửa. Đến 15h20, đám cháy cơ bản được khống chế, không có nguy cơ cháy lan.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Rạng sáng cùng ngày, một vụ cháy nhà xảy ra tại đường Tam Trinh, phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh, cao 5 tầng. Thời điểm hoả hoạn vào ban đêm, chủ nhà đang ở tầng 5, trong khi ngọn lửa đã bao trùm một phần tầng 1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn 2 người trong nhà thoát nạn an toàn qua nhà liền kề bằng lối ban công; đồng thời tổ chức bảo vệ tài sản tại các tầng phía trên của công trình.

Ngọn lửa được dập tắt ngay sau đó. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.