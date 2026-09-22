Cháy kho hàng gần chân cầu Vĩnh Tuy
Khoảng 14h40 22/9, người dân phát hiện hỏa hoạn bùng lên tại một nhà kho gần chân cầu Vĩnh Tuy. Hiện trường là công trình một tầng quây tôn, bên trong chứa nhiều loại hàng hóa như bánh kẹo, nước giải khát. Nhận được tin báo, hàng chục CBCS cùng phương tiện của Công an TP Hà Nội đã được huy động làm nhiệm vụ. Đến khoảng 15h20, đám cháy được cơ bản khống chế, không có thiệt hại về người.
Nguồn CAND: https://cand.vn/chay-kho-hang-gan-chan-cau-vinh-tuy-post822798.html