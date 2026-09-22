Cháy kho hàng gần chân cầu Vĩnh Tuy

Sau khi quyết định công nhận thuận tình ly hôn có hiệu lực pháp luật, người chồng mới biết người con từng được xác định là con chung không phải con đẻ của mình và cung cấp kết quả xét nghiệm ADN. Từ tình tiết này, vụ việc được xem xét theo thủ tục tái thẩm.