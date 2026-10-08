Cháy kho chứa vải vụn, phế liệu tại phường Tô Hiệu

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh nhanh chóng triển khai chữa cháy .

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng cháy tại kho chứa vải vụn, phế liệu của gia đình ông Nguyễn Văn Hưng và bà Trần Thị Út ở tổ 18, phường Tô Hiệu. Do kho có chứa vật liệu là vải vụn, phế liệu nên ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Lực lượng PCCC và CNCH tham gia chữa cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã nhanh chóng huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 40 cán bộ, chiến sĩ cùng UBND phường, Công an phường Tô Hiệu, lực lượng Cảnh sát giao thông đến hiện trường, khẩn trương chữa cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa cháy âm ỉ, ẩn sâu bên trong các lớp vải ép chặt, tạo ra rất nhiều khói độc và nhiệt độ cao.

Nhận diện nhanh chóng độ phức tạp của sự cố, lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chỉ đạo huy động thêm xe tiếp nước từ Công ty Môi trường Đô thị Sơn La, đảm bảo nguồn nước chữa cháy liên tục, không ngắt quãng để làm mát và khống chế hoàn toàn ngọn lửa; huy động 1 máy xúc của người dân khu vực lân cận để phá dỡ, mở lối tiếp cận khu vực cháy, tạo điều kiện cho lực lượng chữa cháy tiếp cận sâu bên trong; đồng thời cào, xới và di chuyển các vật liệu cháy, sản phẩm cháy ra khỏi khu vực cháy nhằm ngăn cháy lan và phục vụ công tác dập tắt đám cháy. Sau 40 phút, đám cháy được khống chế. Vụ cháy khiến vải vụn, phế liệu trong kho bị thiêu rụi.

Lực lượng PCCC và CNCH tham gia chữa cháy.

Lực lượng PCCC và CNCH tham gia chữa cháy.

Hiện, nguyên nhân xảy ra cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ./.